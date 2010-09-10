Подарок племяннику
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Подарок племяннику
У племянника скоро День рождения. Я не стал ничего выдумывать насчёт подарка, а прямо у него спросил что он хочет. Сказал - электровелосипед. Ну, хорошо, будет ему такой велик. Только где его лучше купить?
Re: Подарок племяннику
Я когда впервые увидел такой велик, то сразу и не понял, как он едет. Человек педали не крутит, а едет довольно быстро. На мопед тоже не похож - ни шума, ни выхлопа из труб. Стал искать в интернете и нашёл описание электровелосипеда. А что? Вещь хорошая. Пацану уж точно понравится. Такие велики видел в этом магазине компании Electric wheels. Там вроде для всякого возраста есть.
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