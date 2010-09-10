Подарок племяннику

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Подарок племяннику

Сообщение Roofdier » Сегодня, 07:47

У племянника скоро День рождения. Я не стал ничего выдумывать насчёт подарка, а прямо у него спросил что он хочет. Сказал - электровелосипед. Ну, хорошо, будет ему такой велик. Только где его лучше купить?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Подарок племяннику

Сообщение Володя9 » Сегодня, 07:59

Я когда впервые увидел такой велик, то сразу и не понял, как он едет. Человек педали не крутит, а едет довольно быстро. На мопед тоже не похож - ни шума, ни выхлопа из труб. Стал искать в интернете и нашёл описание электровелосипеда. А что? Вещь хорошая. Пацану уж точно понравится. Такие велики видел в этом магазине компании Electric wheels. Там вроде для всякого возраста есть.
5006
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя