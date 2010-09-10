Подарок племяннику

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Подарок племяннику

Сообщение Roofdier » 18 авг 2020, 07:47

У племянника скоро День рождения. Я не стал ничего выдумывать насчёт подарка, а прямо у него спросил что он хочет. Сказал - электровелосипед. Ну, хорошо, будет ему такой велик. Только где его лучше купить?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Подарок племяннику

Сообщение Володя9 » 18 авг 2020, 07:59

Я когда впервые увидел такой велик, то сразу и не понял, как он едет. Человек педали не крутит, а едет довольно быстро. На мопед тоже не похож - ни шума, ни выхлопа из труб. Стал искать в интернете и нашёл описание электровелосипеда. А что? Вещь хорошая. Пацану уж точно понравится. Такие велики видел в этом магазине компании Electric wheels. Там вроде для всякого возраста есть.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Подарок племяннику

Сообщение derigor » Сегодня, 13:09

Roofdier писал(а):У племянника скоро День рождения. Я не стал ничего выдумывать насчёт подарка, а прямо у него спросил что он хочет. Сказал - электровелосипед. Ну, хорошо, будет ему такой велик. Только где его лучше купить?


и у моего скоро. не знаю только что дарить ему, подарок пока не выбрал
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Подарок племяннику

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 13:14

Roofdier писал(а):У племянника скоро День рождения. Я не стал ничего выдумывать насчёт подарка, а прямо у него спросил что он хочет. Сказал - электровелосипед. Ну, хорошо, будет ему такой велик. Только где его лучше купить?


А мой пазлы просит в качестве подарка на день рождения. В интернете порыскал, нашёл деревянные пазлы Юнидрагон для детей. Визуально смотрятся неплохо, стоит ли покупать такие, как считаете? Кто-то из вас заказывал подобные? Если да, то как они по качеству?
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