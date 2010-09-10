Сообщение Roofdier » 18 авг 2020, 07:47

У племянника скоро День рождения. Я не стал ничего выдумывать насчёт подарка, а прямо у него спросил что он хочет. Сказал - электровелосипед. Ну, хорошо, будет ему такой велик. Только где его лучше купить?