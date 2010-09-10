Подарок племяннику
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
6 сообщений • Страница 1 из 1
Подарок племяннику
У племянника скоро День рождения. Я не стал ничего выдумывать насчёт подарка, а прямо у него спросил что он хочет. Сказал - электровелосипед. Ну, хорошо, будет ему такой велик. Только где его лучше купить?
Re: Подарок племяннику
Я когда впервые увидел такой велик, то сразу и не понял, как он едет. Человек педали не крутит, а едет довольно быстро. На мопед тоже не похож - ни шума, ни выхлопа из труб. Стал искать в интернете и нашёл описание электровелосипеда. А что? Вещь хорошая. Пацану уж точно понравится. Такие велики видел в этом магазине компании Electric wheels. Там вроде для всякого возраста есть.
5006
Re: Подарок племяннику
Roofdier писал(а):У племянника скоро День рождения. Я не стал ничего выдумывать насчёт подарка, а прямо у него спросил что он хочет. Сказал - электровелосипед. Ну, хорошо, будет ему такой велик. Только где его лучше купить?
и у моего скоро. не знаю только что дарить ему, подарок пока не выбрал
Re: Подарок племяннику
Roofdier писал(а):У племянника скоро День рождения. Я не стал ничего выдумывать насчёт подарка, а прямо у него спросил что он хочет. Сказал - электровелосипед. Ну, хорошо, будет ему такой велик. Только где его лучше купить?
А мой пазлы просит в качестве подарка на день рождения. В интернете порыскал, нашёл деревянные пазлы Юнидрагон для детей. Визуально смотрятся неплохо, стоит ли покупать такие, как считаете? Кто-то из вас заказывал подобные? Если да, то как они по качеству?
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Подарок племяннику
Лучше ребенку подарить впечатления. Что-то такое придумать запоминающее. Имхо!
Re: Подарок племяннику
Вероника Климова писал(а):Лучше ребенку подарить впечатления. Что-то такое придумать запоминающее. Имхо!
Отличный совет! Но если не хватает собственной фантазии можно на сайте Академия Любознательности купить квест для детей своими руками и пошагово следуя инструкции организовать для детей шикарный досуг. Деткам возраста 4-7 лет такие мероприятия идеально подойдут.
6 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей