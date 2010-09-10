Спорт
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Спорт
Я занимаюсь в https://junglegym.com.ua/classes/pilates/ не принимаю ни каких добавок,просто правильно питаюсь и тренер помог мне составить максимально подходящий план тренировок.Плюс много работать и результат уже на всех проблемных местах!
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