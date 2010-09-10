Спорт

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Спорт

Сообщение parma » 20 авг 2020, 13:48

Я занимаюсь в https://junglegym.com.ua/classes/pilates/ не принимаю ни каких добавок,просто правильно питаюсь и тренер помог мне составить максимально подходящий план тренировок.Плюс много работать и результат уже на всех проблемных местах!
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Спорт

Сообщение Алексей Кобзарь » 01 окт 2020, 14:22

А есть проверенные крема для разогрева мышц? В аптеке посоветовали, но цена уж слишком высокая.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Спорт

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:07

Если вы занимаетесь спортом и вам нужно разогреть мышцы, то знаю, что кремом Спортсмен от фирмы Боро Фреш, лучше всего воспользоваться. Мы его используем часто при кашле или же когда у мужа ноги на погоду крутят. Эффективность отличная, сразу чувствуется расслабление, поэтому только им и спасаемся. Стоит он достаточно доступно, вот он https://borofresh.ru/boro-fresh-sportsmen-klassicheskij в магазине, можете почитать о его свойствах.
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