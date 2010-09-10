счет в банке

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

счет в банке

Сообщение Наташа Швец » 35 минут назад

Как быстро я могу открыть свой счет в банке?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: счет в банке

Сообщение Алексей Кобзарь » 24 минуты назад

Знаю одну организацию, где за 5 минут вам предоставят реквизиты вашего счета, так же после встречи с менеджером минут 30-40, счет готов. Я часто обращаюсь в Модульбанк по всем финансовым вопросам. На их сайте https://modulbank.ru/ и вы можете присмотреть для себя выбор услуг, которые предоставляет данная организация. Мне нравится с ними сотрудничать, так как работу свою делают быстро и грамотно.
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