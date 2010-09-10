Шикарный досуг в Краснодаре
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- staspavlov777
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- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Шикарный досуг в Краснодаре
Казалось бы, что может быть такого примечательного в краснодаре, чтобы отдохнуть на полную катушку... Но уж нет! Недавно обнаружил с другом этот https://belochki.net/krasnodar/ сайт с очень сочными кралями для досуга. Советую вам обратить внимание на них. Шикарные дамы.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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