Контейнер для роллов
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Контейнер для роллов
Подскажите, где заказать контейнеры для роллов с логотипом своего кафе?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Контейнер для роллов
Постоянно заказываю для своего кафе все одноразовые упаковки у концерна "Протэк", в том числе и контейнер для роллов. Заказываю контейнеры с логотипом кафе, делают качественно. Контейнеры прочные, удобные и идеальные по жесткости, крышка плотно закрывается. Роллы красиво смотрятся в таком контейнере, клиентам нравится.
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