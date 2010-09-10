Контейнер для роллов

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Контейнер для роллов

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 14:31

Подскажите, где заказать контейнеры для роллов с логотипом своего кафе?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Контейнер для роллов

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 17:49

Постоянно заказываю для своего кафе все одноразовые упаковки у концерна "Протэк", в том числе и контейнер для роллов. Заказываю контейнеры с логотипом кафе, делают качественно. Контейнеры прочные, удобные и идеальные по жесткости, крышка плотно закрывается. Роллы красиво смотрятся в таком контейнере, клиентам нравится.
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