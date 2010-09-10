Досуг в Москве с дамой

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staspavlov777
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Досуг в Москве с дамой

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 17:33

Всем привет. Около полугода назад ещё даже поверить не смог бы, что в Москве можно действительно неплохо отдохнуть в пределах Сокольниках. К примеру на остановке метро Сокольники https://intimelit.com/metro-sokol-niki/ можно найти очень сочных дам для досуга, советую.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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