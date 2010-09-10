Украшения

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Украшения

Сообщение Fillana » 23 авг 2020, 19:22

Всем привет! Девочки, я решила сделать себе подарок с отпускных - купить красивое золотое кольцо с камнем. Вот только никак не могу определиться - какой камень выбрать? Что сейчас в моде вообще?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Украшения

Сообщение Raduznaya » 23 авг 2020, 22:02

Хех! В моде бриллианты, так что - будете себе покупать такое колечко?)) Ну а если серьезно, то я не думаю, что можно говорить о какой-то моде, когда речь идет о драгоценностях. Выбирайте просто по своему вкусу
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Украшения

Сообщение Пантерка » 23 авг 2020, 22:39

А по гороскопу у вас какой камень? А то лично я выбираю себе украшения именно так и ни разу еще не пожалела. Так получается, что все они вот ну реально получаются, что называется - к душе! Ношу с удовольствием
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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Re: Украшения

Сообщение Fillana » 23 авг 2020, 22:43

По гороскопу? А как это? Я не особо астрологией увлекаюсь. Читала, конечно, описание своего знака по молодости, но не помню, чтобы там что-то про камни было
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Украшения

Сообщение Holly » 23 авг 2020, 23:02

Да там ничего сложного. Вот здесь, например, может почитать о том, какой камень подходит вашему знаку зодиака: https://dolinakamnej.ru/catalog/kamni-po-znakam-zodiaka Лично я именно таким образом и выбирала себе серьги последний раз - купила с черным опалом. Просто обожаю их! Смотрятся шикарно и мне к лицу прямо идеально подходят. Так что реально действует, видимо, такая схема))
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Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: Украшения

Сообщение Marcus » Сегодня, 19:07

Можно купить по очень выгодной цене красивое уерашение, например, в Санлайте! Там выбор огромный, да и в приложении можно выбрать и заказать понравившееся, удобно очень.
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