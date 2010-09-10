Сообщение Пантерка » 23 авг 2020, 22:39

А по гороскопу у вас какой камень? А то лично я выбираю себе украшения именно так и ни разу еще не пожалела. Так получается, что все они вот ну реально получаются, что называется - к душе! Ношу с удовольствием