Украшения
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Украшения
Всем привет! Девочки, я решила сделать себе подарок с отпускных - купить красивое золотое кольцо с камнем. Вот только никак не могу определиться - какой камень выбрать? Что сейчас в моде вообще?
Re: Украшения
Хех! В моде бриллианты, так что - будете себе покупать такое колечко?)) Ну а если серьезно, то я не думаю, что можно говорить о какой-то моде, когда речь идет о драгоценностях. Выбирайте просто по своему вкусу
Re: Украшения
А по гороскопу у вас какой камень? А то лично я выбираю себе украшения именно так и ни разу еще не пожалела. Так получается, что все они вот ну реально получаются, что называется - к душе! Ношу с удовольствием
Re: Украшения
По гороскопу? А как это? Я не особо астрологией увлекаюсь. Читала, конечно, описание своего знака по молодости, но не помню, чтобы там что-то про камни было
Re: Украшения
Да там ничего сложного. Вот здесь, например, может почитать о том, какой камень подходит вашему знаку зодиака: https://dolinakamnej.ru/catalog/kamni-po-znakam-zodiaka Лично я именно таким образом и выбирала себе серьги последний раз - купила с черным опалом. Просто обожаю их! Смотрятся шикарно и мне к лицу прямо идеально подходят. Так что реально действует, видимо, такая схема))
Re: Украшения
Можно купить по очень выгодной цене красивое уерашение, например, в Санлайте! Там выбор огромный, да и в приложении можно выбрать и заказать понравившееся, удобно очень.
Re: Украшения
Могу рассказать вам о том, как моя супруга делает себе подарки. На какой то из значительных для нас праздников просит дарить ей что-то с megabeads.ru , а потом делает украшения не только для себя, а еще и для родственников. Всем такое очень нравится, у нее потрясающий вкус. И главное, что такие украшения получается значительно дешевле, чем "покупные" варианты
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Украшения
Я вот тоже себе задумала купить украшения . Правда хочу впервые подобрать для себя украшения ручной работы. Они мне ну очень нравятся своим дизайном, который в классических магазинных вариантах никогда не встречается. Очень надеюсь, что покупка будет на сто процентов успешной.
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