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parma Гость RZN.info Сообщения: 52 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Дверная фурнитура Цитата Сообщение parma » Сегодня, 08:26 Многие устраивают рабочие кабинеты, там замок на межкомнатной двери лишним не будет, да и разные ситуации бывают, возможно подросток также захочет закрыть дверь в свою комнату на замок, чтобы во время его отсутствия туда никто не заглядывал. Эти замки должны легко открываться и не создавать никакого рода неудобства при их каждом использовании. А, что бы выбрать подходящий лучше покупать в проверенных местах, например в этом интернет магазине https://paladii.ua/dvernaya-furnitura/cilindrovye-mehanizmy/ Вернуться к началу

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