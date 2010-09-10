Дверная фурнитура
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Дверная фурнитура
Многие устраивают рабочие кабинеты, там замок на межкомнатной двери лишним не будет, да и разные ситуации бывают, возможно подросток также захочет закрыть дверь в свою комнату на замок, чтобы во время его отсутствия туда никто не заглядывал. Эти замки должны легко открываться и не создавать никакого рода неудобства при их каждом использовании. А, что бы выбрать подходящий лучше покупать в проверенных местах, например в этом интернет магазине https://paladii.ua/dvernaya-furnitura/cilindrovye-mehanizmy/
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей