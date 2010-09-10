Майнкрафт

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Майнкрафт

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 20:32

Друзья, где можно без проблем скачать карту на арену? Я вот множество сайтов перерыла и ничего.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Майнкрафт

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 07:51

Да, вроде интернет забит всякими играми, но нормальный найти сложно. Вот у меня есть в заметке сайт, на котором есть крутая Карта pvp арена бесплатно Майнкрафт ПЕ. Можешь заглянуть, ознакомится и если решишь, то скачивай быстро и без регистрации.
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