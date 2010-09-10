Переводчик
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 223
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Переводчик
Можно ли перевести книгу через переводчик, если да то через какой?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 134
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Переводчик
Вы вообще знаете в чем заключается процесс перевода научной литературы ? Это не просто закинутый текст в переводчике. Этим занимаются умные и образованные специалисты, а переводчик теряет смысл даже из-за запятых. Так что советую вам сразу обращаться к специалистам!
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