Переводчик

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Переводчик

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:51

Можно ли перевести книгу через переводчик, если да то через какой?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Переводчик

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:57

Вы вообще знаете в чем заключается процесс перевода научной литературы ? Это не просто закинутый текст в переводчике. Этим занимаются умные и образованные специалисты, а переводчик теряет смысл даже из-за запятых. Так что советую вам сразу обращаться к специалистам!
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