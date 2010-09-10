Переводчик
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 574
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Переводчик
Можно ли перевести книгу через переводчик, если да то через какой?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 393
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Переводчик
Вы вообще знаете в чем заключается процесс перевода научной литературы ? Это не просто закинутый текст в переводчике. Этим занимаются умные и образованные специалисты, а переводчик теряет смысл даже из-за запятых. Так что советую вам сразу обращаться к специалистам!
Re: Переводчик
Согласен с человеком, высказавшимся чуть выше. Так просто доверять перевод огромного текста машине - не совсем правильно. А вот некоторые слова, еще и с использованием их в реальном контексте, вполне можно перевести с помощью https://context.eltra.app/перевод/русск ... сироваться , это довольно удобный инструмент. Я частенько им пользуюсь, всегда все понятно и можно понять суть слова, или взять себе целую фразу для примера. Так что, советую всем.
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