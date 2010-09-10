Переводчик

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Переводчик

Сообщение Алексей Кобзарь » 25 авг 2020, 09:51

Можно ли перевести книгу через переводчик, если да то через какой?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 393
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Переводчик

Сообщение Наташа Швец » 25 авг 2020, 10:57

Вы вообще знаете в чем заключается процесс перевода научной литературы ? Это не просто закинутый текст в переводчике. Этим занимаются умные и образованные специалисты, а переводчик теряет смысл даже из-за запятых. Так что советую вам сразу обращаться к специалистам!
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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Переводчик

Сообщение Mukoll » Сегодня, 15:12

Согласен с человеком, высказавшимся чуть выше. Так просто доверять перевод огромного текста машине - не совсем правильно. А вот некоторые слова, еще и с использованием их в реальном контексте, вполне можно перевести с помощью https://context.eltra.app/перевод/русск ... сироваться , это довольно удобный инструмент. Я частенько им пользуюсь, всегда все понятно и можно понять суть слова, или взять себе целую фразу для примера. Так что, советую всем. :)
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