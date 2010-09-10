Набор массы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Набор массы
Подскажите варианты как набрать массу? Начала ходить в тренажерный зал и делать силовые упражнения. Что еще посоветуете?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя