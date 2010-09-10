Набор массы

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Набор массы

Сообщение Наташа Швец » 26 авг 2020, 10:34

Подскажите варианты как набрать массу? Начала ходить в тренажерный зал и делать силовые упражнения. Что еще посоветуете?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Набор массы

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 16:47

Это правильное решение. Так как многие думают, что для того что бы набрать вес нужно кушать все подряд. На самом деле это не так. Кушать нужно только правильную еду (такую же как и при похудении) только чащу. Так же могу посоветовать вам дополнить свой рацион спортивным питанием, например, гейнер. Этот продукт отлично подходит для тех кто хочет поднабрать. По ссылке можно посмотреть весь ассортимент, который предоставляет магазин Витаминов. Советую зайти к ним и присмотреть для себя что-то вкусненькое.
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