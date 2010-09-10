Набор массы
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 163
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Набор массы
Подскажите варианты как набрать массу? Начала ходить в тренажерный зал и делать силовые упражнения. Что еще посоветуете?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Набор массы
Это правильное решение. Так как многие думают, что для того что бы набрать вес нужно кушать все подряд. На самом деле это не так. Кушать нужно только правильную еду (такую же как и при похудении) только чащу. Так же могу посоветовать вам дополнить свой рацион спортивным питанием, например, гейнер. Этот продукт отлично подходит для тех кто хочет поднабрать. По ссылке можно посмотреть весь ассортимент, который предоставляет магазин Витаминов. Советую зайти к ним и присмотреть для себя что-то вкусненькое.
Re: Набор массы
Занимаюсь силовым экстримом. Недавно приобрел новый силовой станок с грузоблочной системой нагружения, который выбрал вот тут https://proizvedenie-sporta.com/ Могу смело утверждать: модель является одной из самых продуманных. Плавность хода, эргономичное сиденье – залог успешной и длительной, комфортной тренировки. Благодаря устройству можно проработать важные мышцы.
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