iPhone - какой купить?

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

iPhone - какой купить?

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 04:46

Всем привет! Затрудняюсь в выборе модели iPhone. Что можете посоветовать?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: iPhone - какой купить?

Сообщение karina_bogdanova » 41 минуту назад

TanyaLoy писал(а):Всем привет! Затрудняюсь в выборе модели iPhone. Что можете посоветовать?


Посмотрите в интернет магазине AppleAvenue, вы гарантированно сможете купить оригинальную технику Apple по наиболее оптимальной цене. Я себе купила тут https://appleavenue.ru/catalog/iphone_11_pro_max/ Apple iPhone 11 Pro Max 256Gb и не прогадала, очень довольна покупкой. Удобный, производительный, функциональный, стильный дизайн, пользуюсь с удовольствием.

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