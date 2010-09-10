iPhone - какой купить?
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iPhone - какой купить?
Всем привет! Затрудняюсь в выборе модели iPhone. Что можете посоветовать?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: iPhone - какой купить?
TanyaLoy писал(а):Всем привет! Затрудняюсь в выборе модели iPhone. Что можете посоветовать?
Посмотрите в интернет магазине AppleAvenue, вы гарантированно сможете купить оригинальную технику Apple по наиболее оптимальной цене. Я себе купила тут https://appleavenue.ru/catalog/iphone_11_pro_max/ Apple iPhone 11 Pro Max 256Gb и не прогадала, очень довольна покупкой. Удобный, производительный, функциональный, стильный дизайн, пользуюсь с удовольствием.
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