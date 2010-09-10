Второе гражданство и двойное гражданство
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Второе гражданство и двойное гражданство
Приветствую! Подскажите, чем отличается второе гражданство от двойного гражданства?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Второе гражданство и двойное гражданство
TanyaLoy писал(а):Приветствую! Подскажите, чем отличается второе гражданство от двойного гражданства?
Здравствуйте. На самом деле, эти два понятия существенно отличаются. Двойное гражданство подразумевает, что соответствующие соглашения между странами закреплены определенными законодательными актами. Второе гражданство предполагает наличие двух паспортов разных стран. Вот тут https://imperiallegal.com/ru/media/arti ... tizenship/ вы сможете найти более подробную информацию по поводу различий и какой вид гражданства выбрать.
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