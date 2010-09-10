Выбор видеорегистратора
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Выбор видеорегистратора
Хочу себе хороший видеорегистратор со всеми наворотами
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Выбор видеорегистратора
Навороты я Вам скажу это не самое главное, в первую очередь мы покупаем видеорегистратор, для того чтобы быть более уверенным на дороге и в случае чего, например, возникновения ДТП, доказать свою правоту. Как вариант посмотрите видеорегистратор КАРКАМ Q2 https://www.avtodron.ru/catalog/videoregistratory/karkam-q2/ у камеры широкий угол обзора, что позволяет фиксировать максимум информации. Цена его 4999 р. плюс в подарок беспроводные наушники. Ну, а вообще на сайте большой выбор аксессуаров в автомобиль, так что заходите и выбирайте. Проконсультироваться сможете по этому 8 800 700 91 16 номеру.
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