Выбор видеорегистратора

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Выбор видеорегистратора

Сообщение РусланР » 27 авг 2020, 08:44

Хочу себе хороший видеорегистратор со всеми наворотами
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Выбор видеорегистратора

Сообщение Алексей Кобзарь » 27 авг 2020, 09:47

Навороты я Вам скажу это не самое главное, в первую очередь мы покупаем видеорегистратор, для того чтобы быть более уверенным на дороге и в случае чего, например, возникновения ДТП, доказать свою правоту. Как вариант посмотрите видеорегистратор КАРКАМ Q2 https://www.avtodron.ru/catalog/videoregistratory/karkam-q2/ у камеры широкий угол обзора, что позволяет фиксировать максимум информации. Цена его 4999 р. плюс в подарок беспроводные наушники. Ну, а вообще на сайте большой выбор аксессуаров в автомобиль, так что заходите и выбирайте. Проконсультироваться сможете по этому 8 800 700 91 16 номеру.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Выбор видеорегистратора

Сообщение Haminahu » Сегодня, 16:39

РусланР писал(а):Хочу себе хороший видеорегистратор со всеми наворотами

что вы понимаете под "новоротами"? что это именно?
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Выбор видеорегистратора

Сообщение Haminahu » Сегодня, 16:45

Алексей Кобзарь писал(а):Навороты я Вам скажу это не самое главное, в первую очередь мы покупаем видеорегистратор, для того чтобы быть более уверенным на дороге и в случае чего, например, возникновения ДТП, доказать свою правоту. Как вариант посмотрите видеорегистратор КАРКАМ Q2 у камеры широкий угол обзора, что позволяет фиксировать максимум информации. Цена его 4999 р. плюс в подарок беспроводные наушники. Ну, а вообще на сайте большой выбор аксессуаров в автомобиль, так что заходите и выбирайте. Проконсультироваться сможете по этому 8 800 700 91 16 номеру.



вы очень подробно все расписали! :!:
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