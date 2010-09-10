История про автомобиль
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
История про автомобиль
Скажите как можно посмотреть историю дтп про автомобиль, и вообще ворованная или нет?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: История про автомобиль
Раньше эту информацию могли предоставить только в милиции, и то за отдельную плату. А сейчас то все на много легче. Стоит только скачать сервис Автокод профи и вуаля. Вбиваешь гос номер и тебе выводится на экран вся нужная информация про авто. Так что переходи и подписывайся.
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