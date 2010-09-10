British School

Обсуждение сферы образования нашего города.
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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

British School

Сообщение parma » Сегодня, 12:50

Школа british international school in ukraine отвратительная,плюсы только в том что разговорный английский и то, что ребёнок под охраной. Оссобо ничему там не учат, знаний у детей ноль, их там не напрягают,уроки практически не задают. За такие большие деньги, уровень знаний должен быть на очень высоком уровне. Если вы в здравом уме, не стоит отдавать ребёнка!
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