British School
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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British School
Школа british international school in ukraine отвратительная,плюсы только в том что разговорный английский и то, что ребёнок под охраной. Оссобо ничему там не учат, знаний у детей ноль, их там не напрягают,уроки практически не задают. За такие большие деньги, уровень знаний должен быть на очень высоком уровне. Если вы в здравом уме, не стоит отдавать ребёнка!
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