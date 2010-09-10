Кто что коллекционирует?
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Кто что коллекционирует?
Привет всем. А давайте в этой теме побеседуем о том что мы коллекционируем, где находим и покупаем предметы коллекций и так далее. Я вот коллекционируют холодное оружие. Покупаю чаще всего в антикварных магазинах.
Re: Кто что коллекционирует?
Я тоже начинал коллекционировать холодное оружие. У меня есть несколько японских мячей, кортиков и даже лук. Правда лук не старый какой-нибудь. А реконструкция. Правда точная при том. А в поседение годы я коллекционирую охолощенное оружие. В основанном пистолеты. Его изготавливают из боевого, но стрелять оно уже не может. Покупаю в основном в этом магазине https://superpnevmat.ru/ Доставка у них по всей России.
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