Сообщение Níell » Сегодня, 13:12

Привет всем. А давайте в этой теме побеседуем о том что мы коллекционируем, где находим и покупаем предметы коллекций и так далее. Я вот коллекционируют холодное оружие. Покупаю чаще всего в антикварных магазинах.