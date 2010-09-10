ББ Крем
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 232
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
ББ Крем
Кто-то мне может объяснить что такое ББ крем и для кого он подходит?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: ББ Крем
ВВ-крем сделан для того, чтобы маскировать недостатки кожи. От тональной основы он отличается тем, что в составе есть еще и обычный крем, благодаря которому кожа остается увлаженной. А еще такой крем хорошо защищает от солнечных лучей, так что преимущества его использования налицо)) На данный момент я покупаю Missha M Perfect https://www.lunifera.ru/missha-m-perfect-cover-b-b-cream-spf42-pa-50ml.html Он отлично справляется с тем, о чем писала, а еще может скрыть морщины и даже шрамы.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя