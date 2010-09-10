ББ Крем

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

ББ Крем

Сообщение Алексей Кобзарь » 27 авг 2020, 14:00

Кто-то мне может объяснить что такое ББ крем и для кого он подходит?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: ББ Крем

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 08:14

ВВ-крем сделан для того, чтобы маскировать недостатки кожи. От тональной основы он отличается тем, что в составе есть еще и обычный крем, благодаря которому кожа остается увлаженной. А еще такой крем хорошо защищает от солнечных лучей, так что преимущества его использования налицо)) На данный момент я покупаю Missha M Perfect https://www.lunifera.ru/missha-m-perfect-cover-b-b-cream-spf42-pa-50ml.html Он отлично справляется с тем, о чем писала, а еще может скрыть морщины и даже шрамы.
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