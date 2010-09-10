British international school
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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British international school
Школа british international school in ukraine кажется отличной и качественной лишь на первый взгляд. Если начать там учится с целью действительно получить знания, становится понятно, что это - просто бизнес, цель которого вытянуть большые деньги с родителей. Считаю не стоит выбрасывать такие большие деньги, можно найти варинаты куда достойней для обучения детей. В том числе и государственные школы!
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