British international school

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
parma
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

British international school

Сообщение parma » Сегодня, 15:10

Школа british international school in ukraine кажется отличной и качественной лишь на первый взгляд. Если начать там учится с целью действительно получить знания, становится понятно, что это - просто бизнес, цель которого вытянуть большые деньги с родителей. Считаю не стоит выбрасывать такие большие деньги, можно найти варинаты куда достойней для обучения детей. В том числе и государственные школы!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Для родителей»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей