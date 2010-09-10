Полимерная глина
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Полимерная глина
Добрый день. У меня возникла проблема с поиском в интернете сайтов для творчества, чтобы можно было заказывать товары для творчества по демократичным ценам. Прогулялась по разным сайтам и оказалось, что здесь https://jbizhu.ru/category/polimernaja-glina/ запекаемая глина в наборах доступна для приобретения и есть возможность покупку совершить, даже не выходя из дома. Скажите, приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести именно с этой компанией напрямую? Хотелось бы воспользоваться вашими советами, чтобы сделать правильный выбор, и я рассчитываю на высказанные мнения.
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