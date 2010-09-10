Интернет
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Интернет
Слушайте, мы в этом году в отпуск не поехали, так что появилась такая мысль - уехать на пару недель на дачу пожить. Единственное что плохо - там смартфон ловит очень плохо, об интернете можно и не мечтать. Можно что-то придумать?
Re: Интернет
А я бы на вашем месте радовалась только. Ведь жить две недели на даче, наедине с природой - это такой кайф! Объявите на этот срок гаджеты вне закона и наслаждайтесь общением
Re: Интернет
Ну тут тоже спорный вопрос. Я даже сейчас не о том, что без интернета скучно, просто мало ли какие ситуации могут быть. У меня, например, работа такая, что надо всегда быть на связи. Даже во время отпуска какой-то вопрос может возникнуть. Так что хотелось бы, чтобы была хорошая связь. Можно, кстати, для усиления сигнала антенну Agata F Mimo купить: https://www.domica.ru/antenny-3g-4g-usi ... ata-f-mimo
Re: Интернет
А мы вообще все лето дома проторчали. И даже на дачу не ездили почти. Так обидно. Все лето насмарку! не отдохнули и ничего. И весь год теперь работать.. Эхх... Обидно!
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