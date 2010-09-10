Сообщение Fillana » Сегодня, 19:19

Слушайте, мы в этом году в отпуск не поехали, так что появилась такая мысль - уехать на пару недель на дачу пожить. Единственное что плохо - там смартфон ловит очень плохо, об интернете можно и не мечтать. Можно что-то придумать?