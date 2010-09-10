Отдых в Обнинске

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staspavlov777
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Отдых в Обнинске

Сообщение staspavlov777 » 29 авг 2020, 10:11

Форумчане! Всем привет. Буквально пару дней назад узнал, что в Обнинске на сайте http://vladimir-dosug.ru/obninsk/ можно найти хорошую даму себе для досуга. Казалось бы, цены кусаются, но нет. можно среди множества анкет найти подходящую именно тебе без проблем.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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