Что читаете детям?
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Что читаете детям?
Девочки, доброго всем дня.
Как ваши детки поживают?))) У меня вопрос по воспитанию Кто что читает своим деткам на ночь? Я вот на днях на чердаке нашла свои старые книжки со сборниками сказок, думаю сегодня вечером что нибудь прочитать своей доченьке, ни разу до этого не читала Интересно будет глянуть что получится))
Как ваши детки поживают?))) У меня вопрос по воспитанию Кто что читает своим деткам на ночь? Я вот на днях на чердаке нашла свои старые книжки со сборниками сказок, думаю сегодня вечером что нибудь прочитать своей доченьке, ни разу до этого не читала Интересно будет глянуть что получится))
Re: Что читаете детям?
Буцефалия писал(а):Интересно будет глянуть что получится))
Хах, а что может получиться то?) Наоборот это очень полезное занятие, и вам в удовольствие, и детишкам хорошее подспорье для развития. Уж всяко лучше чем эти современные мультики. Я обычно сказки старые читала, но с недавнего времени на аудиосказки перешла. Вчера вот про новый год ставила аудиосказку https://frigato.ru/audioskazki/noviy-god2/ Очень приятный, и что главное, полезный досуг
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