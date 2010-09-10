Что читаете детям?

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Что читаете детям?

Сообщение Буцефалия » 29 авг 2020, 12:11

Девочки, доброго всем дня.

Как ваши детки поживают?))) У меня вопрос по воспитанию :lol: Кто что читает своим деткам на ночь? Я вот на днях на чердаке нашла свои старые книжки со сборниками сказок, думаю сегодня вечером что нибудь прочитать своей доченьке, ни разу до этого не читала :lol: Интересно будет глянуть что получится))
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Что читаете детям?

Сообщение Изаура » 30 авг 2020, 13:26

Буцефалия писал(а):Интересно будет глянуть что получится))

Хах, а что может получиться то?) Наоборот это очень полезное занятие, и вам в удовольствие, и детишкам хорошее подспорье для развития. Уж всяко лучше чем эти современные мультики. Я обычно сказки старые читала, но с недавнего времени на аудиосказки перешла. Вчера вот про новый год ставила аудиосказку https://frigato.ru/audioskazki/noviy-god2/ Очень приятный, и что главное, полезный досуг :D
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