Сообщение Буцефалия » 29 авг 2020, 12:11

Девочки, доброго всем дня.Как ваши детки поживают?))) У меня вопрос по воспитаниюКто что читает своим деткам на ночь? Я вот на днях на чердаке нашла свои старые книжки со сборниками сказок, думаю сегодня вечером что нибудь прочитать своей доченьке, ни разу до этого не читалаИнтересно будет глянуть что получится))