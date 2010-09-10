Сообщение Изаура » 30 авг 2020, 14:48

Подскажите пожалуйста, можно ли научиться правильно распоряжаться деньгами, если да, то как?Заметил за собой такую привычку, что если получаю зарплату - на следующий же день, или буквально в ту же неделю трачу всю сумму, до копейки. Потом до следующей получки живу, грубо говоря, на гречке и макаронах. Другое дело, если сумма была маленькая, но нет же, получаю вполне солидную зарплату, а на жизнь полюбому не хватает, даже не замечаю куда они уходят