Как научиться распоряжаться деньгами?

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Как научиться распоряжаться деньгами?

Сообщение Изаура » 30 авг 2020, 14:48

Подскажите пожалуйста, можно ли научиться правильно распоряжаться деньгами, если да, то как?

Заметил за собой такую привычку, что если получаю зарплату - на следующий же день, или буквально в ту же неделю трачу всю сумму, до копейки. Потом до следующей получки живу, грубо говоря, на гречке и макаронах. Другое дело, если сумма была маленькая, но нет же, получаю вполне солидную зарплату, а на жизнь полюбому не хватает, даже не замечаю куда они уходят :(
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Как научиться распоряжаться деньгами?

Сообщение Буцефалия » 30 авг 2020, 15:27

Может это и прозвучит банально, но попробуйте начать с простенькой привычки - купите себе маленький блокнотик и записывайте туда все свои расходы. Абсолютно все, вплоть до рубля. Можно после каждой траты, можно в конце дня. Вангую, в конце недели или месяца, подсчитав всё, вы офигеете куда деньги уходят)) На какую мелочь и бесполезные вещи они сливаются)) Если же захотите и дальше развиваться в этом и на серьезном уровне уже начать своими деньгами управлять, то можете записаться на курсы Лектера, у них есть отличные тренинги на тему финансовой грамотности и управлению деньгами.
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