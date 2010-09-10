Как научиться распоряжаться деньгами?
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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Как научиться распоряжаться деньгами?
Подскажите пожалуйста, можно ли научиться правильно распоряжаться деньгами, если да, то как?
Заметил за собой такую привычку, что если получаю зарплату - на следующий же день, или буквально в ту же неделю трачу всю сумму, до копейки. Потом до следующей получки живу, грубо говоря, на гречке и макаронах. Другое дело, если сумма была маленькая, но нет же, получаю вполне солидную зарплату, а на жизнь полюбому не хватает, даже не замечаю куда они уходят
Заметил за собой такую привычку, что если получаю зарплату - на следующий же день, или буквально в ту же неделю трачу всю сумму, до копейки. Потом до следующей получки живу, грубо говоря, на гречке и макаронах. Другое дело, если сумма была маленькая, но нет же, получаю вполне солидную зарплату, а на жизнь полюбому не хватает, даже не замечаю куда они уходят
Re: Как научиться распоряжаться деньгами?
Может это и прозвучит банально, но попробуйте начать с простенькой привычки - купите себе маленький блокнотик и записывайте туда все свои расходы. Абсолютно все, вплоть до рубля. Можно после каждой траты, можно в конце дня. Вангую, в конце недели или месяца, подсчитав всё, вы офигеете куда деньги уходят)) На какую мелочь и бесполезные вещи они сливаются)) Если же захотите и дальше развиваться в этом и на серьезном уровне уже начать своими деньгами управлять, то можете записаться на курсы Лектера, у них есть отличные тренинги на тему финансовой грамотности и управлению деньгами.
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