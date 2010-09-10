Как научиться распоряжаться деньгами?

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Как научиться распоряжаться деньгами?

Сообщение Изаура » 30 авг 2020, 14:48

Подскажите пожалуйста, можно ли научиться правильно распоряжаться деньгами, если да, то как?

Заметил за собой такую привычку, что если получаю зарплату - на следующий же день, или буквально в ту же неделю трачу всю сумму, до копейки. Потом до следующей получки живу, грубо говоря, на гречке и макаронах. Другое дело, если сумма была маленькая, но нет же, получаю вполне солидную зарплату, а на жизнь полюбому не хватает, даже не замечаю куда они уходят :(
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Как научиться распоряжаться деньгами?

Сообщение Буцефалия » 30 авг 2020, 15:27

Может это и прозвучит банально, но попробуйте начать с простенькой привычки - купите себе маленький блокнотик и записывайте туда все свои расходы. Абсолютно все, вплоть до рубля. Можно после каждой траты, можно в конце дня. Вангую, в конце недели или месяца, подсчитав всё, вы офигеете куда деньги уходят)) На какую мелочь и бесполезные вещи они сливаются)) Если же захотите и дальше развиваться в этом и на серьезном уровне уже начать своими деньгами управлять, то можете записаться на курсы Лектера, у них есть отличные тренинги на тему финансовой грамотности и управлению деньгами.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Как научиться распоряжаться деньгами?

Сообщение Изаура » 05 сен 2020, 19:22

Буцефалия писал(а):Может это и прозвучит банально, но попробуйте начать с простенькой привычки - купите себе маленький блокнотик и записывайте туда все свои расходы. Абсолютно все, вплоть до рубля. Можно после каждой траты, можно в конце дня. Вангую, в конце недели или месяца, подсчитав всё, вы офигеете куда деньги уходят)) На какую мелочь и бесполезные вещи они сливаются)) Если же захотите и дальше развиваться в этом и на серьезном уровне уже начать своими деньгами управлять, то можете записаться на курсы Лектера, у них есть отличные тренинги на тему финансовой грамотности и управлению деньгами.


Да, такой вариант, думаю, вполне окажется подходящими для меня. Спасибо буду подробнее изучать об условиях и аспектах тренингов и курсов, а то я пока не так хорошо в этом разобралась.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Как научиться распоряжаться деньгами?

Сообщение Hiper » Вчера, 07:12

Ну а для детей кто-то подобные курсы видел? Просто ребенка прежде всего распоряжаться деньгами нужно учить. прямо с азов. То есть не столько финансовым терминам, сколько экономии и накоплениям, как не попасть к мошенникам и т.п.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Как научиться распоряжаться деньгами?

Сообщение Oliver » Вчера, 07:14

Да, есть, сами ребенка в онлайн-школу Little financist отдавали. Там это все есть, если вы посмотрите блоки Финансы и Экономика, то там как раз про это и рассказывается. У Little financist программа https://little-financist.ru/page22177078.html так построена, что ребенок получает не только теорию, но и практические навыки. Ребенок выполняет задания, получает внутреннюю валюту эврикусы, на них он может покупать реальные вещи, например портативную колонку. А инвестиции и бизнес ребенком изучаются как раз для того, чтобы не попасть в лапы мошенников.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Как научиться распоряжаться деньгами?

Сообщение Hiper » Сегодня, 06:37

Я просто это к тому написала, что прежде чем рассказывать ребенку про бизнес и инвестиции стоит рассказать, как получить деньги на инвестиции и бизнес. Как сохранить эти деньги. Если в программе курса есть это, то это то что нам нужно. К тому же по времени курсы не так напрягать ребенка будут, один раз в неделю можно этому посвятить.
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