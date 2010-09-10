Сообщение zevc » 01 сен 2020, 10:20

Здравствуйте. Я загорелась идеей заказать строительство русской бани на даче, и не знаю с какой компанией вести сотрудничество, и какую сумму нужно будет потратить всего. Можете отписаться и помочь советами, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас?