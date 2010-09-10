Лечение алкоголизма

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Лечение алкоголизма

Сообщение zevc » Сегодня, 10:42

Сестра начала пить после разрыва отношений с парнем и мне нужно как можно скорее найти способ вылечить её от страшной зависимости. Можете отписаться и помочь советами, как быть и что делать?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Лечение алкоголизма

Сообщение klonik » Сегодня, 11:39

Да, конечно. Я сама не так давно изучала внимательно информацию теоретического плана, и оказалось, что есть возможность обратиться к специалисту за помощью в удобное время. Моя подруга начала пить каждый день по бутылке вина заливая свои проблемы и переживания, я прочитала тут https://psihiatrov.net/blog/zavisimosti ... o-vylechit что женский алкоголизм, не смотря на все многочисленные мифы – лечится и поэтому, вам нужно свозить сестру к доктору, который её обязательно вылечит и можно будет начать жизнь с чистого листа, как это сделала моя сестры.
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