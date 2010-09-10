Лечение алкоголизма
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Лечение алкоголизма
Сестра начала пить после разрыва отношений с парнем и мне нужно как можно скорее найти способ вылечить её от страшной зависимости. Можете отписаться и помочь советами, как быть и что делать?
Re: Лечение алкоголизма
Да, конечно. Я сама не так давно изучала внимательно информацию теоретического плана, и оказалось, что есть возможность обратиться к специалисту за помощью в удобное время. Моя подруга начала пить каждый день по бутылке вина заливая свои проблемы и переживания, я прочитала тут https://psihiatrov.net/blog/zavisimosti ... o-vylechit что женский алкоголизм, не смотря на все многочисленные мифы – лечится и поэтому, вам нужно свозить сестру к доктору, который её обязательно вылечит и можно будет начать жизнь с чистого листа, как это сделала моя сестры.
Re: Лечение алкоголизма
Друзья, если у вас или у ваших близких наблюдаются неприятности с наркотиками, то обязательно свяжитесь с этим центром реабилитации https://maa.org.ua/ru/kodirovanie-ot-alkogolizma/ помогут стать на путь истины!
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