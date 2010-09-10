Сообщение Сплинтер » Вчера, 18:23

Недавно читал на огромном букмекерском портале, совершенно новому и многофункциональному, а речь идёт именно про Рус-Бет, так он называется. Там собрана абсолютно любая информация про всевозможные букмекерские конторы, стран СНГ не это далеко не всё, реально крутой портал, где есть всё про букмекерки и это круто!