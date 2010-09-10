Сообщение Bolotov_V » Сегодня, 12:11

Хочу поделиться своими мыслями об онлайн аналитической системе Ю-Контроль, созданной для быстрой проверки компаний-контрагентов и партнеров. Считаю, что сбор данных, обработка и систематизация выполняются на высоком профессиональном уровне, востребованность и актуальность специфических задач подтверждается эффективностью ведения бизнеса. Пользуюсь данной платформой продолжительное время, претензий не было, но все же хочется поинтересоваться Вашим мнением. Насколько Вы получаете подробную информацию о компаниях, какая степень достоверности, есть ли фактор субъективности?