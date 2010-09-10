Аналитическая система Ю-Контроль для бизнеса

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Bolotov_V
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 21:08
Откуда: Рязань

Аналитическая система Ю-Контроль для бизнеса

Сообщение Bolotov_V » 02 сен 2020, 12:11

Хочу поделиться своими мыслями об онлайн аналитической системе Ю-Контроль, созданной для быстрой проверки компаний-контрагентов и партнеров. Считаю, что сбор данных, обработка и систематизация выполняются на высоком профессиональном уровне, востребованность и актуальность специфических задач подтверждается эффективностью ведения бизнеса. Пользуюсь данной платформой продолжительное время, претензий не было, но все же хочется поинтересоваться Вашим мнением. Насколько Вы получаете подробную информацию о компаниях, какая степень достоверности, есть ли фактор субъективности?
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LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Re: Аналитическая система Ю-Контроль для бизнеса

Сообщение LarisaKrylova » 03 сен 2020, 16:58

По роду своей деятельности часто обращаюсь к государственным реестрам судебных дел стран СНГ, некоторые имеют сложный и запутанные функционал, постоянно меняются правила, что очень не удобно. Украинский не исключение, благо, создали сервис Ю-Контроль, который значительно облегчает поиск нужной информации. Кому интересно, почитайте https://youcontrol.com.ua/ru/topics/edy ... oucontrol/ Конечно, если необходимо сформировать максимально полное досье на компанию, то собирать данные надо со всех существующих открытых реестров, что, в принципе, так и делают сотрудники Ю-Контроль. По-моему, Bolotov_V, это исчерпывающие ответы на Ваши вопросы.
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Аналитическая система Ю-Контроль для бизнеса

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 13:41

Если начинаете свой бизнес, то тогда нужно учитывать некоторые нюансы. Например, такие, как пест контроль https://spb.ecobarrier.ru/pest-control .Они нужны, для того чтобы показать, что товар отличный.
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