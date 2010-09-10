Куда отдать ребёнка (единоборства)

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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san
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 19:59

Куда отдать ребёнка (единоборства)

Сообщение san » Сегодня, 14:38

Здравствуйте. Подскажите что-то хорошее в Роще, куда можно отдать на занятия сына 6 лет. Что-то типа рукопашного боя, самбо или кикбоксинга. Знаю про комету, но там дзюдо - борьба. Хочется всё-таки на ударную технику.
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