Монтаж видео

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Монтаж видео

Сообщение РусланР » 07 сен 2020, 12:17

Как правильно смонтировать свадебное видео?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Монтаж видео

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 20:09

Посмотрите в интернете полно материала по этому поводу. Я думаю, что со свадебным видео ни в коем случае нельзя облажаться. Потому что, это раз и навсегда.
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