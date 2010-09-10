Монтаж видео
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Монтаж видео
Как правильно смонтировать свадебное видео?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Монтаж видео
Посмотрите в интернете полно материала по этому поводу. Я думаю, что со свадебным видео ни в коем случае нельзя облажаться. Потому что, это раз и навсегда.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Монтаж видео
Ой я даже не представляю как его монтировать, так как не имею вообще никаких навыков, но если что, смотрите видео на ютубе.
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