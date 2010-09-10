Односпальная кровать

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Односпальная кровать

Сообщение Алехандро Пенгер » Вчера, 14:23

Сколько примерно сейчас стоит нормальная односпальная кровать с матрасом?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Односпальная кровать

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 15:48

Вот например у компании "МебельДен" Односпальная кровать из массива дерева с матрасом примерно будет стоять 11000 руб. Это совсем не дорого. Я когда покупала кровать, то облазила множество сайтов и остановилась именно на этом. И вот уже как год прошёл с покупки и я довольна выбором.
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